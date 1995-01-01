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    Каспер Педерсен

    #2 | Защитник
    Имя Каспер
    Фамилия Педерсен
    Состав Удаленные игроки
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1993 (30 лет)
    Рост 185
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