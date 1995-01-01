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Каспер Педерсен
Главные новости
19:59
«Реал» выкупил Мбаппе у «ПСЖ» за рекордную сумму в истории футбола (Франсуа Галлардо)
2
19:48
Назван лучший российский арбитр в сезоне-2022/23: это не Карасев
2
19:30
Агент 19-летнего бразильца подтвердил, что игрока хочет подписать «Зенит»
18:44
Черчесов отклонил предложение из Саудовской Аравии
2
18:18
Черышев близок к возвращению в Испанию
3
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Все новости
18:55
Фото
«Зенит» назвал состав на матч Кубка PARI Премьер против «Црвены Звезды»
2
18:33
Тренер «Рубина» прокомментировал оскорбления Деспотовича в адрес Слуцкого
17:54
Фото
«Барселона» готовит презентацию нового защитника: в сеть слили фото
1
17:39
В ЦСКА отреагировали на новость, что Марио Фернандес не вернется в клуб
2
17:32
Фото
«Монако» Головина назначил нового тренера
2
17:25
«Спартак» рассматривал трех нападающих из Примеры и Серии А
2
17:08
Фото
Клуб АПЛ «Брентфорд» оформил рекордный трансфер
16:54
Деспотович ответил, изменилось ли в Сербии отношение к Путину
4
16:38
Кузяев отказал «Бешикташу» и готов вернуться в «Зенит»
16
16:24
Клубы Роналду и Джеррарда ведут борьбу за Мане
15:54
Видео
Костомаров опубликовал новое видео тренировки на протезах
15:35
Видео
Джикия объяснил, почему тренируется в специальной маске
4
15:33
Текст
Кузяев снова без клуба и снова ждет предложений из Европы. Пару лет назад так чуть не ушел в «Локо», но вернулся в «Зенит»
18
15:19
«Бавария» хочет подписать грузинского футболиста
14:57
Деспотович рассказал о долгах по зарплате в тульском «Арсенале»
14:50
Оффтоп
Российская теннисистка украинского происхождения показала роскошную фигуру в зеленом купальнике
14:30
Защитник «Манчестер Сити» Ляпорт интересен трем топ-клубам Европы
14:14
Фото
Клуб Широкова назначил Кононова главным тренером
1
13:53
«Реал» не даст Мбаппе играть на любимой позиции
7
13:38
Аршавин назвал основного вратаря «Зенита» на следующий сезон
2
13:20
Дибала ответил на предложение от саудовского «Аль-Хиляля»
13:00
Лайв
Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
18
12:59
«Леонида со мной не разговаривала»: Деспотович раскрыл причину перевода в дубль «Рубина»
2
12:52
«Зенит» хочет получить за Клаудиньо 19-летнего игрока «Фламенго» с доплатой
2
12:47
Деспотович хочет получить паспорт РФ: «Быть российским гражданином – большая честь»
12:40
Агент Фернандеса: «Марио не будет в ЦСКА»
4
12:30
Мбаппе потеряет больше 200 миллионов, если перейдет в «Реал» этим летом
3
12:14
Круговой: «Прощания с Кузяевым не было. Он уехал, и больше мы его не видели»
5
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Каспер Педерсен
Каспер Педерсен
#2 | Защитник
Имя
Каспер
Фамилия
Педерсен
Состав
Удаленные игроки
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
13 января 1993 (30 лет)
Рост
185
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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