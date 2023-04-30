|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2023
|55' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Неман (Гродно)
|25.06.2023
|68' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Нафтан (Новополоцк)
|10.06.2023
|45' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:1
|Нафтан (Новополоцк)
|02.06.2023
|63' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|27.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|20.05.2023
|57' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|5:0
|Нафтан (Новополоцк)
|14.05.2023
|1' -50'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)