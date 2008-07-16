|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:4
|Карпаты (Львов)
|27.09.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|20.09.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|30.08.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|24.08.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|10.08.2008
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|03.08.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|30.07.2008
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:0
|Таврия (Симферополь)
|16.07.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Днепр (Днепр)