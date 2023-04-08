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    Richie Sagrado - статистика

    #52 | Полузащитник
    Имя Richie Sagrado
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:1 Мехелен (Мехелен)
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