|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|6
|-19
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Спартак (Москва)
|02.11.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|25.10.2008
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|18.10.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Томь (Томск)
|05.10.2008
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Луч (Владивосток)
|27.09.2008
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|20.09.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|14.09.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Луч (Владивосток)
|31.08.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|24.08.2008
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|03.08.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Рубин (Казань)
|12.07.2008
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:0
|Луч (Владивосток)