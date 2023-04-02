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    Nikita Melnikov - статистика

    #81 | Защитник
    Имя Nikita Melnikov
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия-Мозырь 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.04.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Динамо (Минск)
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