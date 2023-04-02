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    Vladislav Sychev - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Vladislav Sychev
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 3:1 Слуцк (Слуцк)
    02.04.2023 1' -46' Слуцк (Слуцк) 1:1 Минск (Минск)
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