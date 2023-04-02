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    Igor Nogueira - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Igor Nogueira
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    02.04.2023 78' -90' Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Днепр-1 (Днепр)
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