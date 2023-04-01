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    Kyrylo Siheyev - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Kyrylo Siheyev
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Александрия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 46' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Черноморец (Одесса)
    46'
    01.04.2023 75' -90' Александрия (Александрия) 3:0 Ворскла (Полтава)
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