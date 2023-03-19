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    Joher Khadim Rassoul - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Joher Khadim Rassoul
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аланьяспор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -90' Гиресунспор (Гиресун) 2:2 Аланьяспор (Аланья)
    19.03.2023 1' -90' Аланьяспор (Аланья) 1:3 Фенербахче (Стамбул)
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