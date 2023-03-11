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    Luka Guček - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Luka Guček
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:2 Шахтер (Донецк)
    11.03.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
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