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    Stefan Sicaci - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Stefan Sicaci
    Позиция Вратарь
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайсар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Кайсар (Кызылорда) 2:1 Шахтер (Караганда)
    05.03.2023 1' -90' Кайсар (Кызылорда) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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