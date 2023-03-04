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    Senna Miangue - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Senna Miangue
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2023 90' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Генк (Генк)
    04.03.2023 88' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:1 Серен (Серен)
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