Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тадас Папецкис - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Тадас
    Фамилия Папецкис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1978 (44 года)
    Рост 172
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2008 1' -90' Россия 4:1 Литва
    • Читайте нас: 
    11