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    Мартин Хиден - статистика

    Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Хиден
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 марта 1973 (49 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2008 1' -90' Австрия 0:1 Германия
    12.06.2008 Был в запасе Австрия 1:1 Польша
    08.06.2008 Был в запасе Австрия 0:1 Хорватия
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