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    Christian Mawissa Elebi - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Christian Mawissa Elebi
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.01.2023 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:1 Брест (Брест)
    11.01.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    01.01.2023 83' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
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