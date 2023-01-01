|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|69' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|28.02.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.02.2023
|72' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|14.02.2023
|75' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|14.01.2023
|83' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|01.01.2023
|83' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)