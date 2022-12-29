|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|28.02.2023
|76' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|25.02.2023
|76' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.01.2023
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|90'
|01.01.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|29.12.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)