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    Улугбек Асанбаев - статистика

    Полузащитник
    Имя Улугбек
    Фамилия Асанбаев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 1979 (43 года)
    Рост 185
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2008 1' -90' Казахстан 1:3 Украина
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