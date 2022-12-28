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    Anthony Khelifa - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Anthony Khelifa
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 82' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
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