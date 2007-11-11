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    Доменико Морфео - статистика

    Имя Доменико
    Фамилия Морфео
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1976 (47 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Парма 2 1 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2008 1' -90' Торино (Турин) 4:4 Парма (Парма)
    11.11.2007 1' -90' Парма (Парма) 2:2 Ювентус (Турин)
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