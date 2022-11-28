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    Vyacheslav Ryabov - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Vyacheslav Ryabov
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2022 76' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.11.2022 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
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