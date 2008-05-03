Роман Луценко - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Луценко
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Луценко
|Команда
|Десна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2008
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|03.05.2008
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлург (Запорожье)