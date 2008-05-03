Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роман Луценко - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Роман
    Фамилия Луценко
    Команда Десна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1985 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2008 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Днепр (Днепр)
    03.05.2008 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Металлург (Запорожье)
    • Читайте нас: 
    11