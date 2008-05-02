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    Ибрахим - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Ибрахим
    Фамилия Абдулайе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июля 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Харьков 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2008 1' -90' Металлист (Харьков) 2:0 ФК Харьков (Харьков)
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