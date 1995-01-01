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Matías Árbol
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Спецпроект
Угадайте клуб по животному с логотипа
5
15:11
Ари ответил Уткину, который назвал его «упырем» за поддержку Fan ID
15:03
Оффтоп
Фигуристка Медведева выложила серию пикантных фото в чулках и корсете
1
14:57
«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране
2
14:54
Семин сравнил составы «Зенита» и «Спартака»
2
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Все новости
14:47
В Госдуме заявили, что в России есть только один противник возвращения пива на стадионы
1
14:43
Бальде надеется, что фанаты «Спартака» привыкнут к Fan ID и будут приходить на стадион
14:35
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
14:24
Арвеладзе – о протестах в Грузии: «Мы – Европа. Наше будущее может быть только европейским»
9
14:22
Комментатор Шнякин рассказал о прокусанном в драке соске
1
14:00
Видео
Ванда Нара выпустила коллекцию нижнего белья и сама снялась в эротический презентации: Икарди оценил
2
13:58
Стало известно, когда Клаудиньо вернется на поле
1
13:51
Карасев считает политическим решение ФИФА об отстранении судей из России
4
13:43
Депутат от КПРФ направил запрос Мишустину об отмене Fan ID
2
13:32
Якубко – о «Зените» и «Газпроме»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Другие выживают за пару копеек»
13
13:15
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«Бавария» – «ПСЖ» и «Тоттенхэм» – «Милан»: жаркий вечер Лиги чемпионов! Кто победит?
12:54
Стала известна сумма отступных за Сперцяна
1
12:46
Экс-вице-президент технического комитета судей Испании предлагал «Барселоне» помощь с VAR
1
12:33
Зарема ответила Каманцеву, который сравнил ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса
10
12:21
«Раньше судьи тоже были против «Спартака». Озбилиз прокомментировал ошибку Мешкова в матче с «Уралом»
5
12:07
Экс-игрок «Спартака» Нимели рассказал о смерти сестры из-за падения в душе
2
11:56
Кечинов объяснил, почему болельщики не оформляют Fan ID
14
11:47
«Недостойное предложение». В «Локо» назвали сумму, за которую «Бешикташ» хотел купить Баринова
5
11:39
Павлюченко: «Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную»
5
11:23
В «Динамо» сообщили о серьезном интересе к Захаряну со стороны ведущих клубов Европы
24
11:14
Чернышов назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
5
11:07
Фигуристка Медведева: «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов!»
6
10:56
«Не понимаю, что происходит»: Даса – о посещаемости РПЛ
5
10:48
Карасев рассказал, как забыл карточки на матч РПЛ
2
10:40
Оффтоп
Малкин сделал 3 ассиста в матче НХЛ: «Питтсбург» победил, проигрывая 0:4
1
10:34
Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» меньше, чем 90% команды
15
10:25
Видео
Дзюба в честь 8 Марта выложил новое видео
10
10:19
«Выдающаяся игра»: Джо Коул – о матче «Челси» – «Боруссия»
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Matías Árbol - статистика
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