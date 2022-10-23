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Ioann Guzov
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Ioann Guzov - статистика
#9 | Нападающий
Имя
Ioann Guzov
Позиция
Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Белоруссия. Высшая лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белшина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
06.11.2022
1' -90'
Белшина (Бобруйск)
1:4
Славия-Мозырь (Мозырь)
23.10.2022
Был в запасе
Белшина (Бобруйск)
2:2
Минск (Минск)
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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