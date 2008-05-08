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    Марат Цаллагов - статистика

    Имя Марат
    Отчество Сосланович
    Фамилия Цаллагов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 марта 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2008 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    08.05.2008 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
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