|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|0
|0
|1
|0
|Сибирь
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2008
|1' -90'
|Спортакадемклуб (Москва)
|1:1
|Динамо (Барнаул)
|15.09.2008
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|7:0
|Динамо (Барнаул)
|08.09.2008
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.2008
|1' -90'
|Звезда (Иркутск)
|5:1
|Динамо (Барнаул)
|29.07.2008
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|08.05.2008
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.04.2008
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.04.2008
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:4
|Сибирь (Новосибирск)
|06.04.2008
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)