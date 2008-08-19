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    Павел Соколов - статистика

    Имя Павел
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Соколов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 мая 1976 (46 лет)
    Рост 177
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2008 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.08.2008 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 2:0 Волга (Ульяновск)
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