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    Кирилл Селезнев - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Отчество Игоревич
    Фамилия Селезнев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1985 (38 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2008 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
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