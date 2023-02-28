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    Juan Mosquera - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Juan Mosquera
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портленд 2 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
    62' 72'
    28.02.2023 1' -90' Портленд (Портленд) 1:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    6'
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