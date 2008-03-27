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    Максим Левицкий - статистика

    Имя Максим
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Левицкий
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 ноября 1972 (50 лет)
    Рост 190
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2008 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    27.03.2008 1' -90' Салют (Белгород) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
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