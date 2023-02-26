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    Nelson Quiñones - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Nelson Quiñones
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 66' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    26.02.2023 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
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