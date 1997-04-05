|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.06.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|14.06.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|24.05.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|10.05.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.05.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|23.04.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|19.04.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|12.04.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.04.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|16.03.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)