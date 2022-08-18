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    Parfait Guiagon - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Parfait Guiagon
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 115' -125' Ницца (Ницца) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    18.08.2022 69' -90' Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Ницца (Ницца)
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