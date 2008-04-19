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    Степан Акелькин - статистика

    #85 | Полузащитник
    Имя Степан
    Отчество Петрович
    Фамилия Акелькин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 октября 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2008 1' -90' Урал (Екатеринбург) 2:0 Динамо Бр (Брянск)
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