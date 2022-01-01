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Александр Куконос
Статистика
Александр Куконос - статистика
Завершил карьеру
30 мая 1983 (43)
| Защитник
177 см | 67 кг
Россия
Статистика
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