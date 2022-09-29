Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Denilson - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Denilson
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 10 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    11.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    90'
    07.11.2022 76' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 88' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    24.10.2022 1' -56' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    39'
    16.10.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    41'
    09.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.10.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    45'
    02.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.09.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    10.09.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    05.09.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    29.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    14.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    • Читайте нас: 