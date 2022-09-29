|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|11.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|90'
|07.11.2022
|76' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|02.11.2022
|88' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|24.10.2022
|1' -56'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|39'
|16.10.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|41'
|09.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.10.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|45'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)