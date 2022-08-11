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    Óli Poulsen - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Óli Poulsen
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КИ Клаксвик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 116' -123' КИ Клаксвик (Клаксвик) 2:2
    (3:4)п    		 Балкани (Сува Река)
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