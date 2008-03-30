|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|10
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2008
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|24.06.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|07.06.2008
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|18.05.2008
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:0
|Торпедо (Москва)
|08.05.2008
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|05.05.2008
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29.04.2008
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|09.04.2008
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:4
|Сибирь (Новосибирск)
|06.04.2008
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Урал (Екатеринбург)
|30.03.2008
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|27.03.2008
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:0
|Торпедо (Москва)