|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|7
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2008
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:0
|Торпедо (Москва)
|08.05.2008
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|29.04.2008
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|19.04.2008
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|09.04.2008
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:4
|Сибирь (Новосибирск)
|06.04.2008
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Урал (Екатеринбург)
|30.03.2008
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|27.03.2008
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:0
|Торпедо (Москва)