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    Nicklas Shipnoski - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Nicklas Shipnoski
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Регенсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 Был в запасе Регенсбург (Регенсбург) 0:3 Фортуна (Дюссельдорф)
    30.07.2022 1' -96' Регенсбург (Регенсбург) 3:2
    (4:3)п    		 Кельн (Кельн)
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