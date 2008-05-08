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    Алексей Любушкин - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Любушкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1990 (33 года)
    Рост 179
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2008 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
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