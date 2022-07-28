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    Ataa Jaber - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Ataa Jaber
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -123' Рапид (Вена) 2:0 Нефтчи (Баку)
    36'
    04.08.2022 1' -90' Нефтчи (Баку) 2:1 Рапид (Вена)
    44' 43'
    28.07.2022 1' -90' Нефтчи (Баку) 3:0 Арис (Лимассол)
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