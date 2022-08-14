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    Alan Kardec - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Alan Kardec
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 11 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2022 69' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.10.2022 68' -90' Форталеза (Форталеза) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    16.10.2022 78' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.10.2022 64' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сеара (Форталеза)
    06.10.2022 69' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 59' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.09.2022 70' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    20.08.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    14.08.2022 65' -90' Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    08.08.2022 83' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    31.07.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2022 89' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
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