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    Иван Козырев - статистика

    Имя Иван
    Отчество Андреевич
    Фамилия Козырев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань (ЛФЛ) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2008 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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