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    Тарас Шелест - статистика

    Имя Тарас
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Шелест
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 февраля 1980 (43 года)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2008 1' -90' Звезда (Иркутск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    18.05.2008 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:0 Торпедо (Москва)
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