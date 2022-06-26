|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.10.2022
|58' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|1' -76'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|40'
|26.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)