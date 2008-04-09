|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург-Кузбасс
|13
|3
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:2
|Салют (Белгород)
|05.09.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|16.08.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.08.2008
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|04.06.2008
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|08.05.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.04.2008
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|26.04.2008
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|16.04.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|09.04.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Динамо (Барнаул)
|27.03.2008
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)