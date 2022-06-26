|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|85' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|01.10.2022
|88' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|27.08.2022
|90' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|20.08.2022
|85' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Белшина (Бобруйск)
|14.08.2022
|90' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|08.07.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)